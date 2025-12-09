El temporal deja varias incidencias en A Coruña que obligan a movilizar a los Bomberos

La alerta naranja que reina ahora mismo en A Coruña ha dejado varias incidencias, algunas de ellas movilizando incluso al cuerpo de Bomberos.

Así, a las 7:57 tuvieron que desplazarse hasta la confluencia entre las calles Real y Nova debido al riesgo de caída de un letrero de un establecimiento comercial situado en el entorno.

A continuación, a las 8:36, una plancha de un edificio abandonado en la calle Cordelería también obligó a la intervención de cinco bomberos que, con una autoescalera, pudieron evitar su caída y proteger la zona.

A las 10:06, desde el colegio Calasancias, también se avisó al 080 debido a que una chapa del polideportivo estaba a punto de caer. En esta ocasión, seis bomberos con una autoescalera y un furgón fueron el operativo necesario para abordar la incidencia, según consta en el parte de servicio.

Además, parte de la decoración del Zara de Juan Flórez se desprendió también a causa de las rachas de viento.

Parques, jardines y playas, bajo cierre

El ayuntamiento de A Coruña ha decidido prolongar el cierre de los parques, jardines y playas de la ciudad debido a la situación de alerta.

Por otro lado, las instalaciones deportivas al aire libre han permanecido cerradas de mañana, con previsión de apertura a las 15:00.

El Mercado de Navidad de María Pita también abrirá de tarde.