Una persona detenida y seis investigadas por marisqueo furtivo en la ría de A Coruña

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia detuvo a una persona por furtivismo, además de identificar a otras seis que permanecen como investigadas en el marco de diversos dispositivos especiales de vigilancia desarrollados en colaboración con el Servicio de Guardacostas de Galicia y la cofradía de pescadores de A Coruña, destinados a la detección y persecución del furtivismo organizado en la ría de A Coruña.

La persona detenida tenía una resolución judicial de inhabilitación especial para el ejercicio de la caza y la pesca tras ser sorprendida en al menos tres ocasiones participando en actividades extractoras ilegales. Se le imputan tres delitos de quebrantamiento de condena y un delito contra la flora y la fauna por su participación directa en la actividad extractora ilegal. En esta detención se contó con la colaboración de la Policía Local de Oleiros.

En cuanto a las otras seis personas, fueron identificadas e investigadas por su implicación directa en la actividad furtiva, tanto en la extracción como en el apoyo logístico al grupo. Se les imputa un delito contra la flora y la fauna por su implicación en la extracción y en el apoyo logístico al furtivismo.

Todas ellas carecían de permisos de marisqueo y realizaban la actividad fuera de los horarios y períodos autorizados, incumpliendo también las restricciones relativas a las tallas mínimas. Además, para la extracción utilizaban rasquetas metálicas, un instrumento que arranca de manera indiscriminada todos los ejemplares adheridos a la roca. Este método deja la superficie rocosa completamente despoblada, destruye el hábitat de la fauna marina asociada y provoca un impacto ambiental muy elevado, afectando tanto al recurso marisquero como a la sostenibilidad ecológica de la zona.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con otros posibles participantes, puntos de venta o redes de distribución de la mercancía obtenida ilegalmente.

Este operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y la protección de los recursos marinos afectados. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractora como en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias.