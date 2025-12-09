Inés Rey cree que el conselleiro de Presidencia debe dimitir por "jugar con la violencia de género"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha considerado que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, debería "dimitir" tras advertir de que la Policía adscrita dejaría de prestar funciones "que no sean de competencia autonómica", como la protección de víctimas de violencia machista, si el Ministerio de Interior no mejora su propuesta de financiación.

"Unas declaraciones como esas lo único que tienen que ir es seguidas de la dimisión", ha sentenciado a preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña.

De "irresponsable" ha calificado "hacer política con una lacra". "Utilizar a las víctimas y su angustia para hacer política y generar un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de España es lamentable, bochornoso".

"Como ha tardado y no va a pedir disculpas, debería dimitir". "Con la violencia de género no se juega", ha dicho para plantear al conselleiro de Presidencia si las cifras de víctimas de violencia de género "le parecen como para hacer política".

Alquileres

En otro orden de cosas y preguntada por la disminución de contratos de alquiler en A Coruña, según un informe de la Consellería de Vivenda, la regidora ha insistido en que ha sido en esta "y en todas las ciudades". "En Pontevedra ha bajado un 44%", ha citado como dato.

"Lo que no cuenta la Consellería de Vivenda es que somos la única ciudad gallega en la que los precios del alquiler se han contenido, en Vigo ha subido en 15 euros y no solo no sube sino que baja en A Coruña", ha expuesto para cifrar en 1.865 los contratos realizados de junio a noviembre, que ha contrapuesto a los "1.743 en Vigo".

Del informe autonómico, ha considerado que existe una "orientación política clara del PP: lo único que quiere es que todo fracase, pero mientras estemos gobernando y tengamos todos los mecanismos legales para una vivienda digna, lo vamos a hacer a pesar de las políticas destructivas del PP", ha añadido tras la declaración de mercado tensionado.