Herida una conductora en Aranga (A Coruña) tras salirse de la carretera y chocar contra un poste

Este martes una mujer ha resultado herida en el municipio coruñés de Aranga tras salirse de la carretera con el coche que conducía y chocar contra un poste.

Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar en la N-6, a la altura del kilómetro 557, en la parroquia de Muniferral. Un particular alertó de que el vehículo se había salido de la carretera y, tras dar una vuelta de campana, chocó contra un poste.

La mujer, que ha resultado herida leve y ha necesitado asistencia sanitaria, estaba ya liberada cuando llegaron los servicios de emergencias.

Al punto se ha desplazado el GES de Curtis, el 061, la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de la vía.