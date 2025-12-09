Detenido un hombre en A Coruña por vandalizar varios coches y un portal en Novo Mesoiro

Fin de semana de incidentes en A Coruña. Mientras muchos locales del barrio de Os Mallos todavía están recogiendo los cristales del suelo después de que entraran a robar por la fuerza a sus negocios la pasada madrugada, en otras zonas de la ciudad la escena no es muy distinta.

En Novo Mesoiro están ahora peleando con los seguros para que les cubran los daños causados por una persona que, durante el fin de semana, la tomó contra los coches que había aparcados en la calle Ribeira Sacra.

Y es que la Policía Nacional detuvo la pasada madrugada del domingo al lunes a un hombre que había destrozado las lunas y retrovisores de varios coches que estaban correctamente estacionados a lo largo de dicha calle. Y, por si fuera poco, también se ensañó contra un portal, rompiendo la cristalera.

Esta misma mañana así lo denunciaba un vecino por el grupo del barrio de Novo Mesoiro, donde buscaba a más gente que hubiera sufrido la misma mala suerte que él para poder hacer una "denuncia conjunta": "Este fin de semana en la calle Ribeira Sacra aparecieron varios coches con daños, entre ellos el mío". Este se puso en contacto con la Policía: "Me indicaron que sabían quién había sido", se respondía a sí mismo.

Lo cierto es que ayer mismo la persona responsable de los desperfectos ya había sido detenida, por lo que se espera que esto no vuelva a suceder. Aun así, la indignación es palpable entre los vecinos. No solo para los de Novo Mesoiro, sino para entre el resto de la ciudad, más concretamente en la zona de Cuatro Caminos y Os Mallos, que continúan con el autor de los robos suelto, sin saber quién fue el que destrozó los escaparates que aparecieron entre la madrugada del lunes festivo y la de este martes hechos añicos.

Todo ello sumado al local vacío que fue vandalizado cerca de la fuente de Cuatro Caminos; unos actos que no tenían nada que ver con un robo, como los demás, ya que este lleva meses sin actividad y lo único que esconde en su interior es polvo.