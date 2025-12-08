Muere una mujer en A Coruña tras caer desde un sexto piso en la calle Padre Sarmiento

Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Policía Nacional

Una mujer falleció anoche en A Coruña tras precipitarse desde un sexto piso en la calle Padre Sarmiento. Los hechos se produjeron cuando la víctima cayó a la vía pública, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Según información facilitada por la Policía Nacional, en un primer momento no se aprecia indicio alguno de delito relacionado con el suceso. Otras fuentes consultadas señalan además que, por ahora, tampoco existe ningún elemento que permita orientar la investigación hacia un posible suicidio.

El incidente ocurrió la pasada noche del domingo al lunes, coincidiendo este 8 de diciembre festivo por el día de la Inmaculada Concepción.

La Policía mantiene el caso abierto a la espera de completar las diligencias pertinentes y esclarecer por completo las circunstancias de la caída.