A Coruña se prepara para repartir suerte en la Lotería de Navidad: "Esperamos dar El Gordo este año"

Comprar un décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es comprar ilusión. Son muchas las personas que, cada año, escuchan el 22 de diciembre como los niños de San Ildefonso cantan los números: lo hacen con la esperanza de que uno de ellos, a poder ser el famoso 'Gordo', sea el suyo.

El Sorteo repartió el año pasado en Galicia unos 10 millones de euros, la mayoría a través de 'pellizcos' del segundo y tercer premio. La última vez que el primer premio no había dejado nada en Galicia fue en 2021, si bien en 2022 regó A Coruña y A Fonsagrada (Lugo) con 360 millones y en 2023 trajo pequeñas cantidades.

Y es que A Coruña es la ciudad de Galicia más afortunada: 'El Gordo' tocó en la ciudad herculina un total de nueve veces. Este 2025, loteros y ciudadanos esperan que sea la décima, aunque lo importante es "que la suerte acompañe" sea con la cantidad que sea. "É un sorteo para compartir", señala el administrador de El Filón de Oro, Pablo Seivane, que en 2023 repartió 162,5 millones de euros con el segundo premio.

El Sorteo de la Lotería de Navidad se caracteriza precisamente por la ilusión de repartir la suerte: son muchas las personas que compran varios décimos para compartir con amigos y familiares, las empresas reservan uno o varios números para que los trabajadores puedan comprarlos y las asociaciones o clubes de deporte, por otro lado, apuestan más por las participaciones.

Las ventas, mejor que en 2024

Las ventas de los décimos van este 2025 mejor que en 2024, según señalan varios loteros a Quincemil. Las estimaciones apuntan a que la media de gasto a nivel nacional supera ligeramente los 70 euros por persona, según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), una cifra que se eleva hasta los 80 euros en el caso de Galicia: cuatro décimos por habitante.

Una inversión que se nota en las adminstraciones de A Coruña. "Temos un aumento bastante importante, entre o 40 e o 50% máis que o ano pasado. Falta moita xente que ven de última hora, faltan empresas... Temos pouca lotería e apenas imos ter devolución", explica el administrador de El Filón de Oro.

Pablo Seivane, administrador de El Filón de Oro, tras repartir más de 160 millones en la Lotería de Navidad 2023. Quincemil

Marineda City, en A Coruña, inauguró el pasado mes de noviembre su ampliación, con la que sumó una treintena de tiendas nuevas y locales de hostelería. Esto ha tenido impacto también en los negocios que ya formaban parte del centro comercial, tal y como ratifica Iago Lago, responsable de la administración de loterías: "Tenemos más gente, en ventas estamos por encima del año pasado".

La propietaria de La Barca de Oro, María José Abarca, confirma que en su caso las ventas también "van bastante bien, mejor que el año pasado". La lluvia, sin embargo, las ha ralentizado un poco a dos semanas del sorteo. "Estamos en un lugar privilegiado, viene gente que va a la playa o también personas de fuera que pasan por la plaza de Pontevedra", explica Abarca.

La Barca de Oro ha recibido recientemente más números: "Esperamos dar El Gordo este año. El pasado dimos el quinto y esperamos seguir con la racha". Precisamente, el 22 de diciembre del año pasado Abarca explicaba como anécdota que la última vez que habían repartido un premio de Navidad había sido en pesetas.

Francisco Lago, en la administración de loterías de Marineda City, con el cartel del quinto premio entregado. Cedida

Otro que repartió suerte el año pasado fue Iago Lago, que entregó un quinto premio: "Entregamos bastantes premios. Menos el primero, los dimos todos". Lago, a este respecto, señala que para los responsables de las administraciones la única posibilidad de ganar más, es vender más debido al aumento de los costes sin que se incrementen en la misma medida los beneficios.

Las empresas, por otro lado, reservan los números con tiempo para poder ponerlos a disposición de los empleados. Algunos los adquieren ya directamente a través de las página web de las propias administraciones de lotería. "Internet tira moito máis para empresas grandes que en anos anteriores, é máis fácil reservar e despois vir buscar os décimos que teñan comprados", explica Pablo Seivane. Algunas compañías, señala María José Abarca, ya han agotado sus números.

¿Cuáles son los números preferidos?

Los números más queridos son, como cada año, el 3, el 5 y el 7, aunque también triunfan como terminaciones el 13, el 15 y el 69. El éxito está asegurado también en los décimos con valor sentimental: mucha gente imprime en los terminales o pide a las administraciones de cualquier punto de España que los tienen disponibles los números que coinciden con fechas como la de su boda o el nacimiento de su hijo.

En el caso de la administración de lotería de Marineda City, ya no disponen de las terminaciones en 13 o 15, por ejemplo, porque la gente "sigue siendo supersticiosa". Pero no todos, tal y como señala Pablo Seivane: "Antes sí que había certa predilección polos números, pero agora moita xente leva de todo".

Las participaciones

Las participaciones son otra de las opciones para probar suerte de cara al 22 de diciembre, aunque no son la más popular. "Hoy en día no funcionan tan bien como antes, la gente prefiere el décimo", explica Abarca. Esto es así porque los décimos pueden cobrarse en cualquier lado, pero la participación debe cobrarse en el lugar en el que ha sido adquirida.

Los colegios, asociaciones de diverso tipo, fundaciones y clubes deportivos, sin embargo, sí que siguen apostando por las participaciones, ya que les ayudan a recaudar fondos para diversas iniciativas o actividades. Una forma de hacer que la gente colabore al mismo tiempo que busca que la suerte le sonría.