A Coruña cierra playas, parques y jardines este festivo ante la alerta naranja por temporal costero

A Coruña cierra el acceso a las playas por el temporal. Quincemil

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado este lunes, 8 de diciembre, el cierre de todas las playas, parques y jardines de la ciudad debido a la alerta meteorológica activa. El consistorio pide a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia y evite exponerse a riesgos innecesarios.

Todo ello como consecuencia del aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el nivel naranja por temporal costero que afectará de forma gradual a todo el litoral gallego, afectando también a la ciudad herculina. Tras un breve paréntesis de estabilidad, se prevé que la costa vuelva a sufrir el impacto de olas de hasta siete metros y viento intenso.

Según la Aemet, la alerta naranja en la costa coruñesa permanecerá activa desde las 10:00 horas de este festivo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y se prolongará hasta mañana martes a las 22:00 horas.

Durante este periodo se esperan condiciones adversas de mar combinada del Oeste o Suroeste de entre 5 y 7 metros, así como viento del Sur o Suroeste de 50 a 74 km/h (fuerza 7 u 8), con rachas que podrían alcanzar puntualmente entre 75 y 88 km/h (fuerza 9).

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas expuestas al mar y evitar desplazamientos innecesarios mientras permanezcan activas las alertas.