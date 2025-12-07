Susto este domingo en A Coruña: cae al suelo una iluminación navideña en San Andrés

A Coruña sufrió un pequeño susto la tarde de este domingo con la caída de una luminaria navideña en la calle San Andrés. A eso de las 19:35, cuando al otro lado de la ciudad comenzaba la segunda parte del Dépor-Castellón, los paseantes de esta céntrica calle se veían sorprendidos por el suceso.

Los anclajes de la luminaria parece que cedieron, y esta cayó en medio del carril del sentido plaza de Pontevedra. El tráfico estuvo alterado unos minutos, mientras la iluminación navideña obstruía un carril entero, todavía encendida. El suceso se produjo aproximadamente entre el Círculo de Artesanos y la iglesia Castrense, justo antes de la confluencia con la calle Pórtico de San Andrés.

Críticas del PP

Pese a ser domingo y puente, la principal fuerza de la oposición en María Pita, el PP, no ha perdido la oportunidad de llevar este suceso al debate político. Con un tweet publicado unos minutos después, los de Miguel Lorenzo apuntaron a que "urge una revisión de todos los anclajes de los adornos navideños", recordando que "pudo suceder una desgracia".