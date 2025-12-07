Ofrecido por:
Rescatan de madrugada a una joven en la playa del Orzán, en A Coruña
La mujer fue trasladada al CHUAC
En la madrugada de este domingo, una joven fue rescatada en la playa del Orzán por efectivos de la Policía Nacional. El suceso se produjo sobre las 02:00 de la mañana.
Tras recibir el aviso, a su llegada los agentes de la Policía encontraron a la mujer ya en la arena, donde procedieron a atenderla. Posteriormente, la joven fue trasladada al CHUAC en ambulancia, si bien no presentaba heridas.
Tanto el sábado como este domingo, la costa coruñesa se encuentra bajo alerta por oleaje, con olas que podrán llegar hasta los 5 metros.