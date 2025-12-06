Cambre (A Coruña) reivindica sus medidas en materia laboral ante las protestas sindicales

El Concello de Cambre ha emitido este sábado un comunicado en el que muestra "sorpresa" ante las protestas sindicales que se han sucedido esta semana. Los trabajadores municipales se concentraron este viernes para seguir reivindicando mejoras laborales y medidas para superar un bloqueo administrativo con acciones concretas como la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo.

El gobierno local ha reivindicado en su escrito medidas tomadas desde la llegada de Diana Piñeiro a la alcaldía el pasado mes de abril, como las 35 horas, el horario de verano, la Prevención de Riesgos Laborales caducada desde 2022, un informe sobre la carrera profesional para su implantación, la creación de una comisión técnica para la elaboración del la RPT o una propuesta de protocolo antiacoso.

Además, reiteran la "disposición permanente" del Concello.

Frente a ello, critican que los sindicatos hablen de "una parálisis después de tantos años sin declaraciones y manifestaciones públicas" y que decidan movilizarse ahora "y no con el gobierno anterior, caso por ejemplo de las ayudas sociales sin cobrar desde 2022, época gobernada por UxC donde no hubo ninguna movilización al respecto". En marzo de este año, con María Pan todavía como alcaldesa, los trabajadores ya se concentraron ante el Concello.

En el comunicado, el gobierno local mantiene que la RPT del 2023 no pudo llevarse a cabo "por las valoraciones de los sindicatos" y que, con un estudio comparativo con otros municipios, se determinó que "todos los funcionarios de Cambre estaban por encima de la media, a excepción del puesto del tesorero que estaba un 38% por debajo".

El Concello también cita procesos selectivos en marcha frente a las críticas de un 40% de puestos sin cubrir o la aprobación de las ayudas sociales de 2022 y 2023. También menciona que el tema de la comisión de productividad y la del plan de pensiones se acordó en mesa sindical celebrarlas en enero, por lo que es "rotundamente falso" la falta de diálogo que alegan los sindicatos, al tiempo que este viernes tuvo lugar una mesa sindical.

Ante las acusaciones de que haya procedimientos paralizados, contratos desiertos, dificultad en los pagos o instalaciones cerradas, el Concello defiende que son afirmaciones "sin pruebas ni justificación ni concreción".

El comunicado de Piñeiro concluye señalando "10 años de falta de gestión de UxC" frente a un PP local que muestra su "compromiso absoluto para resolver los problemas de este Concello".