Los barrios coruñeses de Os Mallos y Monte Alto tendrán nuevas estaciones de BiciCoruña

BiciCoruña continúa sumando estaciones por los barrios de A Coruña. El Concello acaba de incorporar tres nuevas estaciones; dos de ellas en el barrio de Os Mallos y otra en Monte Alto.

El objetivo es dar respuesta a la demanda de este servicio que existe en la zona, atendiendo al estudio de flujos de movilidad de los usuarios de las bicis municipales. La concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, explicó que "entre os diversos perfís existentes, temos os das veciñas e veciños que usan BiciCoruña para desprazamentos laborais, xeralmente dos barrios á zona centro e, en consecuencia, tamén con viaxes de volta en sentido inverso".

En Os Mallos hay una nueva estación en la calle Eusebio da Guarda y otra junto al centro cívico, ambas con bicicletas eléctricas. En Monte Alto, la nueva base está junto al mercado municipal que abrirá próximamente tras su remodelación.

Estas estaciones no están, por el momento, en funcionamiento. En ambos barrios se han iniciado los trámites y se han instalado las bases pero su activación depende todavía del alta en el suministro eléctrico y de la realización de pruebas técnicas. Será entonces cuando los vecinos de Os Mallos y Monte Alto puedan hacer uso de estas nuevas estaciones de BiciCoruña.