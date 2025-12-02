A Coruña cierra el acceso a las playas y el mercado navideño de María Pita por el temporal

El Concello da Coruña ha cerrado el acceso a las playas y el mercado navideño de María Pita debido al temporal. Así, los coruñeses y visitantes no podrán acceder a los arenales ni visitar el mercado ubicado frente al ayuntamiento este 2 de diciembre.

El ayuntamiento ha comunicado a través de sus redes sociales que, debido a la alerta meteorológica activa en la ciudad, este martes permanecerán cerradas las playas y el mercado de María Pita. "Se ruega seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y no correr riesgos innecesarios", señala el concello.

El mercado navideño, que abrió el pasado viernes cuando A Coruña dio inicio a la Navidad con el encendido de las luces de la mano de Bebeto, ya estuvo cerrado ayer debido al temporal. Una situación que se prolongará por seguridad este martes.

Las playas, por otro lado, están también cerradas, aunque esta mañana todavía era posible ver a alguna persona paseando en la zona. Precisamente, hace un mes hubo una gran polémica después de que un surfista fuese multado durante la alerta naranja.

La costa de A Coruña está en alerta naranja por temporal costero desde las 06:00 horas de este martes. Así, se espera mar combinada con olas por encima de los cinco metros durante toda la jornada. El aviso estará activado, al menos, hasta mañana a las 15:00 horas.