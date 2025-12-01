Los usuarios del bus en A Coruña siguen señalando saturación en las paradas de la línea UDC

Un lunes más, las imágenes de largas colas en la parada de autobús de Alfonso Molina, a la altura de la gasolinera, se han repetido en hora punta. La alta demanda de la línea UDC hace que los usuarios de este autobús tengan que dejar pasar autobuses llenos en una situación que se repite independientemente de que llueva o no.

Este es un problema que se lleva repitiendo, al menos, desde el inicio del curso, coincidiendo con un aumento lógico en el uso de esta línea que conecta con el campus de la universidad.

En repetidas ocasiones, usuarios afectados han denunciado que no pueden hacer uso de este autobús por ir lleno y no hacer ya la parada a la altura de las estaciones o que optan por otras formas de transporte como el coche particular para poder llegar a tiempo y cumplir con sus horarios.

Desde la Compañía de Tranvías han indicado que, en horas punta, una veintena de vehículos recorren esta línea de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00 horas, bajando las frecuencias de paso por las paradas a tres minutos. La concesionaria del servicio cuenta también con inspectores que apoyan el servicio in situ en comunicación con el centro de control que distribuye la flota para adaptarse a la demanda en tiempo real y apoyar la fluidez de la línea.

Actualmente, el contrato del servicio de autobús urbano se encuentra caducado desde finales del 2024. No será hasta mayo de 2027 cuando una nueva concesión entre en funcionamiento, tras haberse revisado el mapa de líneas y establecido nuevas conexiones. La licitación saldrá en los primeros meses del próximo año.