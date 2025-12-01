Localizan en buen estado a un joven de A Coruña desaparecido desde este domingo @sosdesaparecido

Un joven de 25 años, Iván C.L, que llevaba desaparecido desde este domingo en A Coruña ha sido localizado en buen estado este lunes.

La asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta para pedir colaboración ciudadana para localizar al joven que mide 1.75, de complexión delgada y que vestía sudadera azul cuando fue visto por última vez.

Ahora, han desactivado la alerta ya que el joven fue localizado en buen estado.