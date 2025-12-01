Localizan en buen estado a un joven de A Coruña desaparecido desde este domingo

La asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta para pedir colaboración ciudadana para localizar al joven

Un joven de 25 años, Iván C.L, que llevaba desaparecido desde este domingo en A Coruña ha sido localizado en buen estado este lunes.

La asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta para pedir colaboración ciudadana para localizar al joven que mide 1.75, de complexión delgada y que vestía sudadera azul cuando fue visto por última vez.

Ahora, han desactivado la alerta ya que el joven fue localizado en buen estado.