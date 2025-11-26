Una calle de A Coruña esta mañana.

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña afronta un miércoles con pocas probabilidades de lluvia

El jueves aumentarán las precipitaciones a lo largo de la tarde, pudiendo llover hacia última hora

Te puede interesar: A Coruña sale a la calle para condenar la violencia machista: "É importante reivindicar o feminismo"

Publicada
Actualizada

La ciudad de A Coruña abre este miércoles con unos cielos que presentarán un estado de nubes y claros, aunque con etapas muy nubladas.

Plaza de María Pita, A Coruña. Foto: Concello de A Coruña.

Las lluvias no harán, salvo momentos puntuales, acto de presencia hoy en la ciudad, que espera su llegada a mañana con el avance de las horas. En concreto, las probabilidades de precipitación son de 30% por la mañana, 15% por la tarde y un 55% de noche.

Por su parte, las temperaturas serán las consideradas normales para este período del año, con mínimas que ascenderán ligeramente hasta los 12 grados y máximas sin cambios, estancado el mercurio en 15 grados.

En lo referente a la calidad del aire, se mantiene en nivel favorable en general.