Los VTCs no podrán circular en trayectos urbanos en A Coruña mientras no haya una normativa aprobada

El TSXG ha aclarado, a petición del ayuntamiento de A Coruña, su auto de octubre donde permitía la circulación de los VTCs en las zonas de bajas emisiones, al igual que los taxis, dentro del proceso de medidas cautelarísimas solicitadas en su momento.

Según explican fuentes municipales, esta aclaración "determina que para poder hacer trayectos urbanos tiene que haber una normativa aprobada".

Por tanto, mientras no se apruebe este marco regulatorio, que la Xunta ha delegado en los ayuntamientos, solo podrán circular los servicios de Uber y Bolt en trayectos interurbanos.

Este auto, fechado el 14 de noviembre, ha sido ya comunicado a las partes.