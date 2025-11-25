Las administraciones públicas se movilizan en A Coruña contra la violencia machista

Acto del 25N en la Delegación del Gobierno en Galicia. Delegación del Gobierno en Galicia

A Coruña ha sido este 25 de noviembre el epicentro de actos institucionales por el Día contra la violencia machista. En la ciudad herculina a lo largo de la mañana se han sucedido actos de la Delegación del Gobierno en Galicia, de la Deputación provincial y de la Xunta de Galicia.

En todos ellos se han lanzado mensajes de unión contra esta violencia, poniendo el foco en hacer frente a posturas negacionistas del machismo o la nueva normalización de estas conductas, sobre todo en redes sociales. Además, la Xunta ha reivindicado el papel en materia de prevención de las empresas.

El Gobierno pide unión contra las posturas negacionistas

En la plaza de Ourense, ante la sede de la Delegación del Gobierno, ha tenido lugar un acto con la presencia del delegado, Pedro Blanco, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Ambos han pedido unión, "firmeza y contundencia" contra la violencia machista y las posturas negacionistas de algunas formaciones políticas. Junto a ellos estuvieron otras figuras políticas como la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y la alcaldesa de A Coruñ, Inés Rey.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blanco ha reiterado que "vamos a seguir luchando para que la cifra de víctimas sea cero" antes de recordar a las 38 mujeres asesinadas este 2025, una cifra "inasumible".

"En Galicia, hay más de 6.100 mujeres bajo la protección de VioGén", ha concretado Blanco. Al respecto, ha explicado que de los ayuntamientos susceptibles de estar adheridos a este sistema, un 88% lo están, un total de 65 municipios.

Antes el acto, tuvo lugar un minuto de silencio en memoria de las últimas mujeres asesinadas en España: Silvia y María del Pilar.

En un contexto de violencia estructural contra las mujeres, el delegado ha reivindicado la necesidad de "estar todos juntos, muy unidos, arropándonos y dándonos fuerzas en una lucha diaria". En este sentido, ha incidido en "no dar un paso atrás ni negar como hacen algunas formaciones políticas la violencia machista".

En la misma línea, el secretario xeral de PSdeG ha señalado que "hay que estar concienciados contra la violencia machista y contra esas posturas negacionistas de la ultraderecha que cada vez avanzan más y que también absorbe a una derecha complaciente".

"Contra la violencia machista no podemos dar ningún paso atrás", ha recalcado para instar a la ciudadanía a que "salga a la calle para manifestarse de forma contundente". "La concienciación y la presión social sirven", ha asegurado.

Preguntado por si la mujer que apareció calcinada en un coche en Campo Lameiro (Pontevedra) murió a consecuencia de un crimen machista, Blanco ha confirmado que se sigue investigando el caso. "Vamos a continuar trabajando para esclarecer los hechos", ha indicado.

El acto continuó con la lectura de la Declaración Institucional aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros y una actuación al piano de la artista gallega Elsa Muñiz.

La Xunta pide implicación y destaca el papel de las empresas en prevención

En ExpoCoruña, la Xunta organizó otro acto por el 25N con la presencia del presidente, Alfonso Rueda. Durante el mismo, el líder del Gobierno gallego pidió implicación de toda la sociedad ante "unha tarefa colectiva, unha tarefa inacabada pero na que imos avanzando", poniendo el foco en la "detección, a concienciación e a educación desde nenos".

En su discurso, Rueda recordó la guía elaborada por la Xunta de Galicia para promover que las empresas sean activas en materia de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. Bajo el título A guía de indicios para empresas: detección de vítimas de violencia de xénero, el documento aborda medidas y recursos a activar para detectar y cómo actuar ante un caso de violencia de género. Ya se han adherido 300 empresas con 300.000 trabajadores.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, durante el acto por el 25N. David Cabezón - Xunta de Galicia

Otras medidas de la Xunta pasan por la creación de un centro de acogida para víctimas con adicciones en Santiago o un protocolo unificado y homogéneo para la Policía Local en todo el territorio gallego.

Para el próximo año, el Gobierno gallego destinará 55 millones de euros a la lucha contra la violencia de género y a la promoción de la igualdad con ayudas para promover la autonomía de las víctimas, atención psicológica gratuita a mujeres y menores víctimas o los servicios de asesoramiento jurídico y mantenimiento de la Rede galega de acollemento, además de los centros de crisis abiertos 24 horas.

La Deputación pone el foco en los nuevos discursos machistas escondidos bajo la "libre elección"

Paralelamente, la Deputación provincial organizó un acto en su sede en A Coruña en el que se puso el foco en los nuevos discursos que reproducen roles de género bajo la apariencia de la libre elección, sobre todo entre la gente joven con corrientes que idealizan la sumisión femenina y refuerzan la desigualdad en movimientos como las tradwives, la estética coquette o la manosfera.

Durante el acto, el presidente provincial, Valentín González Formoso, recordó que desde que existen estadísticas, 1.333 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, 38 de ellas este año.

Ante esta situación, Formoso recalcó que la única posición posible es ponerse "de fronte", como el lema de la Deputación.

Acto por el 25N en la Deputación da Coruña. Deputación da Coruña

El presidente provincial destacó además políticas en materia de igualdad como las cláusulas de perspectiva de género en la contratación pública o la incorporación de las competiciones femeninas en el deporte provincial, además del trabajo de las Casas de Acollida de A Coruña y Ferrol o programas como Suprime e Control.

Por su parte, la deputada de Igualdade, Soledad Agra, denunció que esta violencia sigue siendo "estrutural, diaria e enraizada na desigualdade", alertando del impacto del acoso, manipulación y control a través de las redes sociales, donde se normaliza la desigualdad. Por eso, subrayó la necesidad de fortalecer la educación en igualdad.