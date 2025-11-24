Betanzos (A Coruña) lanza un cómic para difundir la obra de mujeres del Museo das Mariñas

El Concello de Betanzos ha presentado este lunes el cómic Mulleres artistas no Museo das Mariñas. Obra del director del centro, Ángel Arcay, y de la ilustradora Iria Fafián, la acción se enmarca dentro de las actividades del 25N, el Día contra las violencias machistas.

Junto a la alcaldesa, María Barral, los autores presentaron el cómic en el que se busca dar a conocer a algunas de las mujeres artistas que pasaron por la ciudad y cuyas obras están en el Museo das Mariñas, rescatando de la invisibilidad sus nombres y su aportación al arte de Betanzos del siglo XX.

Barral destacó que no hace mucho era fácil pensar que todas las obras de arte eran de autoría masculina, relegando a las mujeres artistas. A raíz de que los escolares que visitaban el centro solo conociesen a Rosalía de Castro, el objetivo del museo es hacer un lugar "máis equitativo e igualitario, no que tanto homes coma mulleres tivesen cabida polas súas cualidades artísticas". Ahora, con este tipo de acciones, se busca poner en valor su trabajo.

El cómic es fruto de varios años de trabajo, con investigaciones, entrevistas y consultas a la hemeroteca para descubrir más sobre las mujeres anónimas que pasaron por la ciudad. La obra recoge nombres como Elvira Santiso, Teófila Sasiaín Martínez, María Goday y Goday, Rosina Martínez Barral, Olimpia Tourné y Sofía Feliú Toledano.

Además, dedica un capítulo a las niñas de Betanzos que en 1996 participaron en un concurso de dibujo y pintura. Hoy en día, algunas de ellas son artistas en activo, como la propia ilustradora del cómic Iria Fafíán o Carmen Seijas, Isabel Durá y Julia Aguiar.

Arcay, director del museo, explicó que "a posibilidade de recompilar a información que se presenta no comíc débese á colaboración dun grupo de amigas: A Ermitas Rodríguez, traballadora do Museo das Mariñas, Carmen Delia Díaz, que chegou a Betanzos como alumna en prácticas do ciclo de Guía, Información e Asistencia Turísticas do IES Río Cabe de Monforte; Paz Moreno, pola súa axuda desinteresada e pola súa cooperación constante co museo ao descubrirnos a figura da súa nai; María América Díaz, traballadora durante un tempo do Museo das Mariñas; Antía Arcay, Olivia Barbero, Alicia Maneiro e Irene Paredes, alumnas en prácticas do Mestrado de Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos; Sara Fraga, colaboradora habitual do Museo das Mariñas; Eugenia Tenenbaum, por ser inspiració; Natalia Buyo, Juan María García, Carmen Vidal, María Porto, Victoria Penide e Markus Hoffmann, porque coa súa xenerosidade permitiron engadir máis pezas a este quebracabezas aínda incompleto".

El cómic completo se puede consultar en esta web.