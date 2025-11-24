Bergondo (A Coruña) recupera la histórica máquina de coser de Fina 'A Costureira'

El ayuntamiento de Bergondo ha recibido la donación de la histórica máquina de coser perteneciente a Josefa Crespo Veiga, conocida como Fina "A Costureira", una mujer cuyo oficio textil marcó la vida de su familia y su comunidad.

La pieza, restaurada meticulosamente por Mar y Teresa de Co&Codiseño, de Betanzos, vuelve así a la vida, recuperando no solo su funcionalidad, sino también la memoria viva de un oficio fundamental en la historia social y económica de la comarca.

Fina dedicó gran parte de su vida a la costura, transformando su hogar en un taller donde arreglaba prendas y confeccionaba vestidos, contribuyendo al bienestar de su familia y de sus vecinas.

Para ella, la máquina de coser no era solo una herramienta: era un sustento, una puerta a la autonomía y un punto de encuentro comunitario. Horas de trabajo silencioso, encargos y confidencias convergieron alrededor de esta máquina, que hoy forma parte de un legado que su familia ha querido compartir con toda la ciudadanía.

Este tipo de máquinas, fabricadas entre 1920 y 1960 por marcas como Alfa y Sigma, fueron esenciales en miles de hogares españoles, permitiendo a muchas mujeres profesionalizar su oficio, generar recursos propios y sostener la economía familiar en tiempos difíciles.

La máquina de Fina destaca por sus marcas de uso, su estructura de hierro fundido y su mecanismo manual, símbolos de un tiempo en el que la costura representaba esfuerzo, precisión y saber hacer.

El proceso de restauración realizado por Co&Codiseño incluyó limpieza profunda, reparación del mecanismo, tratamiento de metales y la creación de una nueva superficie de trabajo, respetuosa con la estética original.

El resultado es una pieza renovada, que conserva su identidad histórica y que hoy se presenta como un homenaje a Fina y a todas las mujeres que construyeron su vida alrededor del arte de coser.

La máquina restaurada será exhibida en el edificio de A Senra, para que visitantes, familias y vecinos puedan acercarse a esta herencia íntima y colectiva.