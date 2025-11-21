El dique cajonero SATO Levante deja A Coruña tras cuatro años

El dique cajonero SATO Levante dejó el puerto de A Coruña este jueves después de cuatro años atracado en el muelle del Centenario. La embarcación partió rumbo a Fuerteventura remolcada por el buque VB Hispania.

El dique flotante, con sus torres, formó parte del paisaje del puerto coruñés mientras llevaba a cabo actuaciones para fabricar a flote grandes estructuras de hormigón armado, empleadas en la construcción portuaria.

Con un tamaño de 60 metros de eslora y 43,2 metros de manga, a los que se suman 25 metros de altura de tanques y otros 40 metros de torres. Esta es la mayor plataforma de este estilo construida con tecnología española. Debido a sus características, este tipo de diques pueden ser remolcados a distintas ubicaciones para producir prismas de hormigón en unas dos semanas.

Durante estos años en A Coruña, SATO escogió esta ubicación por su "su estratégica posición y vinculación de nuestro personal" con la ciudad como base de operaciones. Después de pasar por Las Palmas viajará a Barcelona.