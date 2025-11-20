Un falso aviso de bomba en la Universidade da Coruña obliga a intervenir a la Policía

Un falso aviso de bomba hizo saltar las alarmas este mediodía en la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña. Un hombre afirmaba llevar "una bomba en la mochila y un detonador en la mano", unas palabras que no tardaron en generar pánico entre los estudiantes poco antes de las 15:00 horas de la tarde.

La Universidad enseguida activó el protocolo asignado para estos casos, al tiempo que llegaba la Policía Nacional y Local para intervenir. Finalmente, todo quedó en un susto al comprobar que el hombre tenía problemas mentales y que nada de lo que decía era cierto.

Según cuentan fuentes cercanas a este medio, emitía frases "sin sentido", entre las que se pudo escuchar la palabra "bomba". Algunos estudiantes también lo escucharon decir que "su hijo no podía ir al funeral de su abuela porque Conchi le había puesto un examen".

La supuesta amenaza de bomba no tardó en llegar a los grupos de WhatsApp de los estudiantes, que recomendaban a sus compañeros evacuar las aulas. Aunque finalmente el susto no duró demasiado.

Según fuentes de la Universidad, se activaron los protocolos necesarios para estas situaciones, pero sin necesidad de llegar a desalojar a los estudiantes. El incidente se solucionó rápidamente, confirmando que el hombre no tenía relación alguna con el ámbito universitario.

Aunque los agentes siguieron el mismo procedimiento que el habitual en estos casos, su labor fue más asistencial que otra cosa. Al tratarse de una persona con alteraciones psíquicas, no hubo detención alguna, sino que fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.