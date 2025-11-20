La Guardia Civil investiga en Abegondo (A Coruña) la muerte de una hija y su madre

La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras el hallazgo este miércoles del cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad en Abegondo (A Coruña). Las causas de su fallecimiento están pendientes de ser clarificadas por la autopsia, aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia. Junto a ella, se encontró también a la madre, de 87 años, que fue trasladada al hospital en estado de inconsciencia. La madre también falleció posteriormente.

El suceso se produjo en un domicilio de A Peneda. Los agentes acudieron al recibir un aviso sobre las 17:00 horas cuando un particular dio el aviso de que, pese a que en la casa habitaban dos personas, nadie abría la puerta. Los propios compañeros de trabajo de la mujer, que era enfermera en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), llevaban varios días sin tener noticias suyas.

Según informa Europa Press, esta convivía con su madre, que también fue hallada inconsciente y trasladada a un centro hospitalario. Posteriormente, según las fuentes consultadas por la agencia, la madre también falleció.

El 112 Galicia movilizó al 061, a efectivos de los bomberos de Betanzos y de Protección Civil, y a la Guardia Civil.

"No se relacionaban con nadie", ha manifestado el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en declaraciones a Europa Press, respecto a las dos mujeres fallecidas.

Lo ha hecho tras explicar que "a pesar de que era una gente que estaba a 350 metros de la Casa Consistorial" no tenían una vinculación con el municipio. "Habían comprado una vivienda hace cinco años pero no les pongo cara, no las conocía ni de vista", ha añadido Santiso.