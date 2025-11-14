A Coruña licita las obras para acondicionar el Camiño do Cura en Os Rosales con más de 530.000 euros

A Coruña ha dado un paso decisivo para mejorar el barrio de Os Rosales con la salida a concurso de las obras de acondicionamiento del Camiño do Cura, uno de los recorridos más demandados por los vecinos.

La actuación, cuya ejecución contará con una inversión de 530.000 euros cofinanciada por el Concello y la Diputación a través del Plan Único (POS+2025), permitirá habilitar una senda peatonal moderna, accesible y segura entre las calles Simón Bolívar y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

La intervención incluye la modernización del pavimento, la adaptación de la red de pluviales y la instalación de nuevas luminarias para mejorar la iluminación, garantizando así un tránsito cómodo y seguro para los peatones.

Además, el proyecto contempla la ampliación de zonas verdes y la plantación de nuevos ejemplares de árboles, en línea con el plan municipal de arborización que prevé la plantación de 2.000 nuevos árboles en la ciudad durante 2026.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de cinco meses desde la adjudicación de la obra.

Esta intervención se suma a las inversiones anteriores en el barrio, como la apertura este año de una nueva pista multideporte al aire libre junto a la carretera de los Fortes, con un presupuesto de casi 200.000 euros, que permite la práctica de baloncesto, balonmano, fútbol sala y otras disciplinas de forma libre para la ciudadanía.