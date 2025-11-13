La Policía Nacional detiene en A Coruña a cuatro jóvenes por amenazas, coacciones y agresiones

Un coche de la Policía Nacional en A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a cuatro individuos, un joven mayor de edad y tres menores, como presuntos autores de doce delitos de distinta tipología penal, entre ellos hurtos, coacciones, amenazas y lesiones.

Los hechos se enmarcan en el Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil, con el objetivo de prevenir y desarticular conductas delictivas entre jóvenes.

La investigación se remonta a las fiestas de O Burgo (Culleredo), donde dos grupos de jóvenes se enfrentaron por desavenencias previas surgidas durante la noche de San Juan en la playa de Riazor.

A raíz de ese conflicto, uno de los grupos comenzó a hostigar a los miembros del otro, convirtiéndolos en víctimas de vejaciones, agresiones y amenazas de muerte.

Durante los meses posteriores, los ataques se repitieron en distintos puntos de la ciudad, hasta que la Policía Nacional logró identificar y detener a los presuntos implicados.

Además, otros tres menores están siendo investigados por su participación en los hechos.

Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Menores y al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de A Coruña.

La Policía Nacional destaca que en la ciudad no existe ningún grupo organizado o violento de carácter juvenil estructurado, aunque sí se ha detectado la presencia de simpatizantes que difunden por internet símbolos, música o referencias de bandas de origen latino.