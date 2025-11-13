Cambre (A Coruña) adjudica la reparación urgente del Pabellón do Graxal para garantizar su reapertura

Pancartas en protesta de las instalaciones deportivas de un colegio

La Junta de Gobierno Local del Concello de Cambre ha aprobado la adjudicación de las obras de reparación urgente del Pabellón Municipal do Graxal, con un presupuesto de 27.844,79 euros, que permitirá reabrir las instalaciones y garantizar su seguridad para la ciudadanía.

El cierre del pabellón se adoptó como medida preventiva tras detectarse desprendimientos graves en la zona bajo los lucernarios.

Estos daños son consecuencia de años de falta de mantenimiento y de desatención continuada, que provocaron un deterioro acumulado de la infraestructura y comprometieron su uso seguro.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó que la adjudicación "responde a una urgencia y refleja el compromiso firme del gobierno con solucionar los problemas heredados, devolviendo a los vecinos un equipamiento en condiciones óptimas y asegurando un plan de mantenimiento continuo que evite que se repitan estas situaciones".

Los trabajos, enmarcados en un Contrato Menor de Obras por Precios Unitarios, contemplan la reparación urgente de los desprendimientos bajo los lucernarios, con un plazo de ejecución de 20 días naturales para su finalización.