Detenidos dos hombres en A Coruña tras robar en una tienda de ropa del centro

Dos personas han sido detenidas esta tarde tras robar en una tienda de ropa del centro de A Coruña. Sobre las 16:15 horas, dos patrullas de la Policía Local sorprendieron a los viandantes al circular con sus coches a toda prisa por las calles peatonales del corazón herculino. Perseguían a dos sospechosos vinculados con un hurto.

Después de atravesar la calle de la Estrella, fue en la calle Olmos donde dieron con los dos hombres que encajaban con la descripción facilitada por las dependientas del comercio afectado. Según relata una joven que presenció la detención, ambos caminaban "tranquilamente" cuando los agentes "bajaron del coche a toda prisa" para interceptarlos.

Los dos portaban un par de bolsas llenas de prendas de Pull & Bear. Lo primero que hicieron los agentes fue cachearlos y comprobar si la ropa del interior había sido comprada o no. Posteriormente se verificó que las prendas habían sido sustraídas, según han confirmado a este medio fuentes municipales.

Entre sus pertenencias también les requisaron una botella de ron Santa Teresa, que podría estar relacionada con otros hurtos, aunque por el momento se desconoce.

Además, mientras los agentes estaban requisando las pertenencias de los sospechosos, llegó hasta el lugar la dependienta de un establecimiento de perfumería que prestó declaración como testigo. Aunque no se confirmó si habían intentado robar también en este segundo comercio, se sospechó que lo habrían intentado.

La escena en la que los dos hombres fueron sorprendidos por los agentes en la calle Olmos resultó llamativa por producirse en una zona muy transitada, aunque más tranquila a esas horas de la tarde. Muchos curiosos se detuvieron a observar cómo los policías cacheaban a los detenidos, que no opusieron resistencia y uno de los cuales incluso se encendió un cigarrillo mientras su compañero atendía a los agentes.