Bergondo (A Coruña) contará con un paso seguro para peatones en Gandarío

El entorno de la playa de Gandarío, en Bergondo, contará con un paso seguro para peatones. Esta propuesta, impulsada por la vecina María Victoria González Morales, fue la ganadora de los presupuestos participativos para el próximo año.

El paso se situará en la cuesta de subida de la playa al aparcamiento. Debido a su mayor viabilidad, fue seleccionada como ganadora entre las 24 opciones presentadas y entrará dentro de las actuaciones recogidas en los presupuestos de Bergondo del 2026.

Por su propuesta, María Victoria González recibirá un vale de 100 euros. Además, otras seis personas participantes recibieron un vale de 50 euros cada una por propuestas como bibliotecas libres en las calles, columpios y un tobogán en el parque de Moruxo, un área de autocaravanas, un sendero y carril bici de Cario al Monasterio de San Salvador, pasos de peatones iluminados o la recuperación del Castro de San Fiz.

El Concello tendrá en cuenta algunas de estas propuestas para futuros paquetes de inversión o solicitudes de subvenciones. Sobre los presupuestos participativos, aseguran que "a veciñanza aporta puntos de vista moi interesantes".