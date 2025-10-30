Oleiros (A Coruña) sanciona a los responsables de destrozos en la casa de préstamo de Bastiagueiro Cedida

El Concello de Oleiros ha sancionado a las personas responsables de los destrozos ocurridos el pasado fin de semana en la casa de préstamo de la playa de Bastiagueiro. Quienes solicitaron el uso de esta propiedad municipal deberán asumir los gastos derivados de los daños ocasionados en puertas, ventanas y otros elementos, además de hacer frente a una sanción económica por incumplir las normas establecidas.

Las casas de préstamo para actos festivos, reuniones familiares y fiestas son un servicio gratuito que el Concello pone a disposición de los vecinos, con el objetivo de ofrecer un espacio acondicionado para el ocio y la convivencia.

Desde el ejecutivo municipal señalan que "no se pueden consentir actos vandálicos como los producidos este pasado fin de semana en la casa municipal de préstamo de la playa de Bastiagueiro".

El alcalde subrayó que, pese a los incidentes, el Concello continuará prestando estas instalaciones, ya que "una inmensa mayoría de vecinos y vecinas son responsables y respetan las normas".

En total, dispone de una amplia red de casas de préstamo repartidas por todo el municipio, constituyendo un importante patrimonio público para el uso y disfrute de toda la ciudadanía de Oleiros. Por lo que desde el Concello señalan que cuidar, defender y preservar estos espacios es una responsabilidad colectiva.