Tarde de caos en A Coruña con atascos kilométricos y un accidente de tráfico

A Coruña está viviendo una complicada tarde de miércoles para el tráfico rodado. Diferentes puntos de la ciudad han registrado importantes retenciones, en concreto: la carretera de Baños de Arteixo en dirección a Marineda City, la glorieta del Parque de los Bomberos y la avenida de San Cristóbal con la AC-11, en sentido salida de la ciudad desde el polígono de Agrela, debido al corte del ramal por las obras en Alfonso Molina.

Según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local, a diferencia de las primeras horas de la mañana, cuando las retenciones en la avenida de San Cristóbal fueron mínimas, por la tarde las entradas y salidas del polígono de A Grela provocaron grandes atascos en esta zona de la ciudad.

La interrupción del tráfico en la zona, que se prolongará hasta el jueves, se ejecuta para seguir con los trabajos de abastecimiento de 600mm situada bajo la calzada, en el kilómetro 1,28 de la AC-11.

En los desplazamientos de largo recorrido, se recomienda utilizar la AC-14; para recorridos cortos y medios, el uso de la avenida da Universidades hasta el enlace de Matogrande en la avenida de Alfonso Molina e, incluso, está la posibilidad de emplear la propia glorieta de Matogrande para tomar diferentes destinos.

Asimismo, se produjo un accidente de tráfico por colisión entre dos vehículos. El 112 recibió la llamada de un particular alertando del incidente, ocurrido en la AG-55, en la carretera de Baños de Arteixo, en el kilómetro 3, en dirección a Marineda. Por suerte, no hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil y Protección Civil.