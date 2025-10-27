Una triple colisión en Cambre (A Coruña) en la AP-9 causa problemas de tráfico y largas colas

Imagen de las retenciones a la altura de O Burgo. DGT.

Dos colisiones consecutivas en la AP-9 a la altura de Cambre, en A Coruña, ha provocado incidencias a nivel de tráfico esta mañana. Las colas, de más de tres kilómetros, están complicando la circulación, encontrándose cortado un carril, el izquierdo.

Así, a la altura de los kilómetros 10, 11,5 y 12, en sentido sur, tuvieron lugar estos alcances, que ocasionaron hasta un herido leve hasta el momento según informa el 112 Galicia, que fue atendido en el lugar.

En el primero de los percandes, en el kilómetro 10, se vieron implicados tres vehículos y es donde se produce el herido. Un kilómetro y medio más adelante se han visto implicados hasta tres coches, con daños solo de índole material.

El accidente más amplio es el del kilómetro 12, con siete vehículos implicados pero con solo daños materiales según explica la Guardia Civil.

Efectivos del instituto armado se han trasladado hasta el punto para regular el tráfico, al igual que personal de Bomberos de Betanzos y personal de la vía de pago.