La investigada por el crimen de Monelos, en A Coruña, podría haber salido de la cárcel "en dos años"

La gallega Remedios Sánchez durante el juicio por el que fue condenada por asesinar a varias ancianas en Barcelona en el 2008. Efe

A Remedios Sánchez le traicionaron sus impulsos criminales. Su buena conducta en prisión la habría ayudado a salir unos cuantos años antes. Aunque estuviera condenada a 144 años, el máximo en España son 30, y al llevar ya 19 interna, su buen comportamiento en el centro la habría llevado a disfrutar antes de la libertad de lo que se merecía realmente. Pero a los pocos días de volver de uno de sus permisos, fue detenida en el propio centro penitenciario como sospechosa de asesinato. Concretamente, por matar supuestamente a una anciana, tal y como había hecho en el verano de 2006 y por lo que cumplía su pena en Teixeiro.

Conocida como la "Matayayas", se ganó ella sola ese apodo. En 2008, la Audiencia de Barcelona la condenó por tres asesinatos, siete robos con violencia y un hurto, todo ello a personas de avanzada edad y siguiendo un mismo patrón: primero se ganaba la confianza de las víctimas, accedía a sus domicilios y las asfixiaba o estrangulaba con diferentes prendas para robarles después el dinero y los objetos de valor.

Este mismo mes, los hechos se repitieron en un piso del barrio de Monelos, en A Coruña. Una mujer de 91 años falleció en su propia casa después de visualizarse en unas grabaciones cómo una mujer tomaba un café en la cocina de la víctima. El hijo sospechó de esta persona, lo que llevó a la Policía a señalar a Remedios Sánchez como supuesta autora del crimen, que casualmente se encontraba de permiso el día en el que sucedieron los hechos.

Remedios ya había cumplido 19 años de prisión y disfrutaba del segundo grado penitenciario. Según fuentes judiciales, en su caso, debido al buen comportamiento y a los permisos, "podría salir de la cárcel en dos o tres años como máximo". Cabe destacar que la prisión preventiva cuenta como condena. Sin embargo, estaba en la lavandería cumpliendo con sus labores de presa cuando la Policía la detuvo como investigada por el asesinato de la vecina de Monelos.

Activado el protocolo antisuicidio

Actualmente, se encuentra en la enfermería de la prisión coruñesa de Teixeiro tras activarse el protocolo antisuicidio. Tal como ha informado Europa Press, este protocolo se activa no solo en casos en los que se considera que existe riesgo de que la persona pueda tomar este tipo de decisión, sino también en otros en los que supone una manera de tener "más controlada" a la interna al pasar al departamento de enfermería.

"Se suele activar cuando hay notoriedad mediática", indicaron. Por ello, Remedios Sánchez se encuentra en enfermería, a la espera de la investigación policial, que sigue abierta, y de las actuaciones judiciales correspondientes.

Remedios Sánchez estaba a punto de cumplir su pena cuando se abrió otro caso en su contra. Cuando la detuvieron, estaba gastando el dinero que había robado de sus víctimas en una tragaperras, por lo que la policía no descarta que, de nuevo, su adicción al juego la animara a actuar de nuevo.