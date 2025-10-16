Fallece un concejal de Irixoa (A Coruña) tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca

Un concejal de Irixoa (A Coruña), del Partido Popular, Ramón José Dopico Martínez, falleció el pasado miércoles tras sufrir varias picaduras de velutinas mientras desbrozaba en una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis, según han confirmado a Europa Press fuentes populares.

El edil, de 76 años, fue despedido este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

