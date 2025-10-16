Ofrecido por:
Fallece un concejal de Irixoa (A Coruña) tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca
El hombre de 76 años sufrió varias picaduras de velutinas mientras desbrozaba en una finca en una finca en el municipio de Curtis
Un concejal de Irixoa (A Coruña), del Partido Popular, Ramón José Dopico Martínez, falleció el pasado miércoles tras sufrir varias picaduras de velutinas mientras desbrozaba en una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis, según han confirmado a Europa Press fuentes populares.
El edil, de 76 años, fue despedido este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.
Falleció el pasado miércoles tras ser atacado por velutinas mientras desbrozaba en una finca. Pese a la movilización de los servicios sanitarios no se pudo hacer nada por salvar su vida.