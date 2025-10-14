La investigada por asesinar a una anciana en A Coruña cumplía condena por matar a varias mujeres en Barcelona

La gallega Remedios Sánchez durante el juicio por el que fue condenada por asesinar a varias ancianas en Barcelona en el 2008. Efe

Remedios Sánchez, la mujer que está siendo investigada como presunta asesina de una vecina del barrio coruñés de Monelos, cumple condena en la cárcel de Teixeiro por otros asesinatos que tuvieron lugar en el verano de 2006 en Barcelona y Mataró. De confirmarse su autoría en este nuevo crimen, la anciana de Monelos sería su cuarta víctima.

Actualmente la acusada, natural de Boimorto, cumplía una condena de 144 años de cárcel establecida en un juicio en el 2008 por tres asesinatos y por otras cinco tentativas dos años antes. Apodada como 'mataviejas', medios como RTVE informaron entonces de que los crímenes se habían consumado en cuestión de un mes y que todos los ataques se dirigían al mismo tipo de víctima: ancianas vulnerables.

Durante el juicio, llevado a cabo por la Audiencia de Barcelona, se le condenó también por siete delitos de robo con violencia y uno de hurto, además de pagar indemnizaciones a las familias de entre 19.000 y 120.000 euros. Entonces se descartó que la acusada sufriera ninguna enfermedad mental y, pese a que se constató que gastó parte del dinero robado en bingos y salas de juego, también se desestimó que sufriera ludopatía.

La sentencia también explicaba cómo los asesinatos fueron "especialmente violentos y contra ancianas que no podían defenderse", una de las cuales tenía en el momento de los hechos 96 años. Para matarlas, Sánchez intentaba asfixiar o estrangular a sus víctimas con diversas prendas después de haberse ganado su confianza y haber podido acceder a sus domicilios.

También conocida como 'La Reme', la asesina fue condenada además por robar diversos objetos y joyas que permitieron su identificación. El tribunal valoró entonces que la asesina "buscó deliberadamente a sus víctimas y planeo sus agresiones con el fin de eliminar cualquier defensa y asegurar la ejecución de su propósito".

En su defensa, durante el juicio Remedios acusó a una supuesta inquilina, Mari, cómo responsable de los crímenes. "Yo sería incapaz de hacer algo así", afirmaba entonces la acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press. El tribunal dio por descartada esta acusación tras escuchar los testimonios de las mujeres que sobrevivieron a los ataques y los de otros testigos. Todos ellos señalaron a Remedios Sánchez como la autora de los crímenes.

Actualmente Sánchez, de 69 años, se encuentra cumpliendo esta condena en la cárcel gallega de Teixeiro. Fue durante un permiso penitenciario —concedido por buen comportamiento— cuando presuntamente asesinó a una mujer de 91 años vecina de Monelos que fue hallada sin vida el pasado 3 de octubre en su domicilio.

La investigación, llevada por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, se encuentra bajo secreto de sumario.