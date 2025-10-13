La actuación de unos vecinos evita la propagación de un incendio en un garaje de Oleiros (A Coruña)

Este lunes, los bomberos del parque de Oleiros tuvieron que sofocar un incendio en un garaje situado en la calle Illa do Portelo. El fuego se originó sobre las 14:30 horas y antes de la llegada de los bomberos un grupo de vecinos emplearon mangueras de jardín para sofocar las llamas. Esto contribuyó a frenar su propagación hacia el interior de la vivienda.

A su llegada, los bomberos, alertados por el 112, comprobaron que las llamas habían afectado a una construcción secundaria anexa a la vivienda. Una vez allí, procedieron a asegurar la zona y a desalojar a los colaboradores, mientras iniciaban las tareas de extinción.

Para ello se utilizó agua en la base de las llamas hasta conseguir controlar el incendio. Después, sirviéndose de una cámara térmica, llevaron a cabo las tareas de enfriamiento de los puntos calientes y la ventilación forzada de la bodega para extraer humos acumulados.

También procedieron al aislamiento eléctrico de la vivienda, retirando el fusible de la CGP y protegiendo con cinta aislante el cableado, además de sanear una puerta de madera y el tejado del la segunda construcción.