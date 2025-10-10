Fuertes retenciones entre Oleiros y A Coruña por culpa de un accidente en el puente Pasaxe

Un accidente sucedido en el puente Pasaxe está causando fuertes retenciones a lo largo de la AC-12 en dirección entrada a la ciudad herculina. Un accidente sucedido en la parte superior del falso túnel que hay llegando a la rotonda de Culleredo ha provocado atascos que llegan hasta Perillo (Oleiros).

Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar del accidente, aunque por el momento se desconoce el número de heridos y los coches implicados.

Ha sido necesario cortar uno de los carriles que dan acceso a la parte elevada del falso túnel en dirección a A Coruña, aunque parece que a estas horas fluye más el tráfico.

Atasco desde el puente Pasaxe, hasta Perillo DGT

El accidente sumado a la hora punta del viernes noche, a eso de las 20:00 horas de la tarde, ha causado que el puente Pasaxe tuviera más tráfico de lo habitual.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

