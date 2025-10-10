Las aglomeraciones de estudiantes en el bus de Miño a Betanzos (A Coruña) movilizan a Concello y vecinos

Aglomeraciones en el bus de Miño a Betanzos (A Coruña). Concello de Miño

El Concello de Miño ha entregado un escrito a la Xunta de Galicia reclamando medidas urgentes para hacer frente a las aglomeraciones en dos rutas que unen el municipio con Betanzos y que transportan habitualmente a alumnado.

En el documento, que se acompaña con 336 firmas de personas afectadas, el gobierno local critica que el alumnado de Bachillerato y FP sufre carencias en el transporte público por carretera, siendo esta su única forma de transporte para continuar sus estudios ante la falta de institutos en Miño.

Para el Concello, el origen del problema se remonta a 2020, cuando el contrato de transporte suspendió la antigua línea Vilamateo–Betanzos, siendo sustituida por la Ruta XG87101201 Vilamateo–Miño, y convirtió la línea escolar Ponte do Porco–Betanzos en un servicio de transporte integrado.

Ahora, esta última transporta tanto a alumnado de la ESO como de Bachillerato y FP. Ya el curso pasado el Concello solicitó al Servizo de Mobilidade que tomase medidas, advirtiendo de que el problema se agravaría este año.

Este tema volvió a surgir en las reuniones celebradas con el Servizo Territorial de Mobilidade en enero y julio de este año.

"La respuesta obtenida fue la asignación de un autobús de 80 plazas —55 sentadas y 25 de pie— para cubrir un trayecto de 10 kilómetros por la carretera N-651, una vía con tráfico intenso y variado", denuncia el Concello.

Además de las masificaciones, el gobierno local señala que debido a la gran afluencia numerosas personas no pueden subir al autobús en algunas paradas.

"Esta situación obliga a muchas familias a organizar desplazamientos privados para garantizar la asistencia del alumnado a clase, afectando también al resto de usuarios que necesitan desplazarse a Betanzos en ese horario", añaden.

Ante esta situación que, "no es aceptable ni segura", Miño solicita formalmente que se amplíe

nuevamente la Ruta XG87101201 Vilamateo–Miño hasta Betanzos, tal como funcionaba antes de la última licitación, para su uso por parte del público en general, incluyendo al alumnado que acude a los institutos de Betanzos.

Asimismo, demanda que la Ruta XG87106501 Centro de Salud Betanzos–Ponte do Porco–Miño 2 deje de ser un servicio integrado y se reserve exclusivamente para el transporte escolar.