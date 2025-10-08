Culleredo (A Coruña) se rodea de dinosaurios animatrónicos: O Burgo acoge una exposición

Recreación de uno de los dinosaurios.

La explanada del Paseo Marítimo do Burgo, en Culleredo (A Coruña) se transformará en un auténtico parque jurásico a partir de este viernes con la llegada de una exposición dedicada al fascinante mundo de los dinosaurios.

La muestra, organizada por Explora Dinosaurs, incluirá recreaciones animatrónicas a tamaño real de distintas especies prehistóricas y podrá visitarse hasta el 19 de octubre.

El recorrido ofrecerá una experiencia inmersiva y educativa en la que los visitantes podrán conocer de cerca a estos gigantes que poblaron la Tierra hace millones de años.

Los dinosaurios cobrarán vida mediante movimiento y sonido, acompañados de paneles informativos que explicarán su historia, hábitat y curiosidades.

La iniciativa busca despertar el interés del público de todas las edades por la ciencia y la paleontología.

Las entradas están disponibles en la plataforma Ticketrona, y los horarios de apertura serán de 18:00 a 20:00 horas los jueves y viernes, y de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 los sábados y domingos.

Además, los jueves y viernes se aplicará un descuento del 20% en las entradas compradas online, para facilitar la asistencia en días laborables.