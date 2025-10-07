Tensión en Cambre (A Coruña) tras romper el Concello el diálogo con los trabajadores

El clima laboral en el Concello de Cambre vive un nuevo episodio de tensión después de que la alcaldesa decidiera romper de manera unilateral el diálogo con los representantes sindicales, según han denunciado estos. La decisión fue comunicada "por carta entregada en mano al personal por miembros de confianza de Alcaldía", según han indicado los trabajadores.

Tras recibir la comunicación, la junta de personal se reunió para consensuar una respuesta y aseguró que el contenido de la carta "contiene graves imprecisiones y falta de veracidad".

"La alcaldesa habla de negociaciones y buena voluntad, algo que contradice los hechos", manifestaron los representantes sindicales.

Por su parte, el Gobierno municipal justificó su decisión alegando que, pese a los esfuerzos por mantener el diálogo, se produjeron "nuevas movilizaciones sindicales" después de haberse alcanzado acuerdos recientes.

"Este nuevo Gobierno municipal, que asumió sus competencias el 21 de abril, se encontró con un Concello al borde del colapso", señala el comunicado oficial, en el que se destaca el pago de parte de la deuda pendiente y la voluntad de "priorizar el diálogo con los representantes de los trabajadores".

Desde el Ejecutivo local subrayan que "con mucha tristeza se suspende el diálogo con los representantes sindicales" tras considerar "incomprensible" la convocatoria de nuevas protestas después de la comisión paritaria del 30 de septiembre.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, lamentan el "cambio de actitud" del Gobierno y aseguran que continuarán reclamando el cumplimiento de las obligaciones legales y el abono de las cantidades pendientes.

"Las movilizaciones no buscan confrontación, sino el cumplimiento de los mínimos: el pago de lo que se debe y la convocatoria de las comisiones obligatorias", concluyen.