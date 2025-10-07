Sale de nuevo a licitación el concurso para diseñar el plan de la fachada marítima de A Coruña

El plan para diseñar el futuro de la fachada marítima de A Coruña, dentro del proyecto Coruña Marítima, sale este martes de nuevo a licitación. El concurso tuvo que licitarse de nuevo tras actualizar algunos criterios que permitirán una participación más amplia de profesionales y empresas.

El periodo de envío de propuestas para este concurso, que cuenta con un presupuesto de 3.015.000 euros, terminará el próximo 5 de noviembre.

El proyecto busca renovar gran parte de la fachada marítima coruñesa, abarcando desde el Dique de Abrigo hasta la dársena de Oza y la estación de mercancías de San Diego.

Inicialmente, el concurso para diseñar el plan maestro de este proyecto se publicó el pasado mes de mayo, llegando a recibir 11 candidaturas de 36 empresas internacionales, nacionales y locales.

Sin embargo, una serie de alegaciones al proceso —muchas de ellas de arquitectos de la ciudad que alegaban que las condiciones dejaban fuera a los estudios coruñeses— ha motivado unas nuevas bases de participación tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.

Entre ellas, las principales novedades atañen al requisito de tener experiencia previa en proyectos de gran envergadura, cambiando el presupuesto de 100 millones a 5 millones; el requisito de tener experiencia en ciudades de más de 150.000 habitantes, bajando el número a 10.000 y el requisito mínimo es cumplir al menos uno de los criterios establecidos en la licitación.

De esta forma, como recuerdan las administraciones que componen Coruña Marítima, podrán participar las empresas y profesionales interesadas que cumplan con los requisitos de solvencia y que cuenten con equipos multidisciplinares con experiencia en urbanismo, paisajismo, arquitectura, hidrología, puertos, ferrocarriles y movilidad.

Además del plan maestro, la adjudicataria deberá redactar documentos complementarios.

Plazos

Tras el fin del plazo para recibir propuestas, el próximo 5 de noviembre, se abrirá un periodo de un año para seleccionar a un adjudicatario.

Previsiblemente, a comienzos de otoño del próximo año se sabrá quién será responsable de redactar este plan maestro para la fachada marítima coruñesa y habrá una maqueta inicial. Desde entonces, esta adjudicataria tendrá un año a mayores para redactar el proyecto, presentándose este en otoño del 2027.

El proyecto deberá seguir los acuerdos aprobados por la Comisión Coruña Marítima y por las propuestas ciudadanas en materia de actividad portuaria, actividades económicas, mejora de la movilidad de la ciudad y conexiones con el área, así como la construcción de equipamientos públicos y la potenciación de zonas verdes. Todo ello en sintonía con "el espíritu de A Coruña".