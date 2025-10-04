El 13 de octubre comienza una nueva fase de la reforma de los Cantones, en A Coruña

El ayuntamiento de A Coruña avanza con la remodelación de los Cantones y el próximo lunes 13 de octubre arrancará una nueva fase de los trabajos en el tramo comprendido entre la rúa Santa Catalina y la contorna del Obelisco, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

La actuación se centrará en la superficie que fue peatonalizada de forma provisional durante la pandemia y traerá consigo cambios destacados en movilidad y transporte.

Entre ellos, el traslado de la parada de taxis y la base de BiciCoruña más próximas al Obelisco hacia el Cantón Pequeno, donde también se concentrará el servicio de transporte urbano en sustitución de la actual parada del Obelisco, que quedará anulada temporalmente.

La fase también contempla el cierre definitivo al tráfico del acceso desde Durán Loriga por Santa Catalina, que pasará a ser peatonal para dar continuidad al recorrido natural desde la praza de Mina hasta la rúa Real.

Además, la rúa Nova verá restringido el paso de vehículos en su conexión con los Cantones, aunque se permitirá el acceso a garajes y carga y descarga desde San Andrés.