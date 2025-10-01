USO se moviliza en A Coruña para pedir al Ministerio de Defensa el fin de la discriminación al personal civil

USO se moviliza en A Coruña para exigir a Defensa el fin de la discriminación al personal civil Cedida

Este miércoles 1 de octubre, trabajadores civiles del Acuartelamiento de Atocha en A Coruña, se sumaron a la huelga nacional convocada por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), para denunciar la discriminación salarial en el Ministerio de Defensa.

En total, se han llevado a cabo unas 48 concentraciones convocadas en todo el territorio nacional, en instalaciones clave del Ministerio de Defensa, incluyendo acuartelamientos, arsenales, escuelas militares y centros logísticos, con el objetivo de visibilizar la precariedad retributiva del personal civil frente a las mejoras salariales concedidas exclusivamente al personal militar. La de A Coruña tuvo lugar a las 10:00 horas de esta mañana.

FAC-USO ha solicitado una reunión urgente con la ministra Margarita Robles para abordar este agravio comparativo, agravado por el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. "Reclamamos que la subida salarial se extienda de forma inmediata al personal civil, apelando a los principios de equidad y reconocimiento profesional", señalan a través de un comunicado.

Las movilizaciones, señalan desde el sindicato, continuarán hasta que el Ministerio de Defensa atienda a las demandas. "Este objetivo nos trasciende a todos, más allá de siglas o afiliaciones, por eso volvemos a invitar al resto de organizaciones sindicales a respaldar a los trabajadores y trabajadoras de Defensa y a sumarse a las convocatorias de USO frente a la grave desatención y falta de respeto que el Ministerio está mostrando hacia su personal civil", concluyen.