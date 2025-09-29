Julio Abalde toma posesión en A Coruña "con humildad y respeto" hacia quienes le han precedido

La sede de la Delegación del Gobierno en Galicia acogió este lunes en A Coruña la toma de posesión de Julio Abalde como nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña. Un acto en el que no han faltado las palabras de apoyo por parte de Pedro Blanco, así como las de María Rivas, siendo esta su predecesora.

El exrector de la UDC, hasta ayer parlamentario del PSOE en el Parlamento autonómico, releva desde hoy a María Rivas, quien ya ejerce su nuevo puesto en el ayuntamiento de la ciudad herculina desde esta misma mañana.

Abalde ya se había estrenado como subdelegado la semana pasada, cuando se reunió con el delgado del Gobierno en Galicia Pedro Blanco para repasar los principales proyectos e inversiones que el Ejecutivo está impulsando para modernizar y transformar el territorio coruñés.

Con las ideas claras, Abalde quiso definir las líneas prioritarias de actuación para la provincia en las que empezará a trabajar desde el día de hoy. Entre sus retos se encuentran el climático, el tecnológico, el social y el educativo. Todos ellos, en su opinión tienen una característica en común y es que "no puede asumirse de manera aislada".

"Vivimos un tiempo que nos exige claridad de propósito", señaló el subdelegado al tomar a Besteiro como ejemplo de compromiso con Galicia y "con el socialismo democrático", el cual supone un "ejemplo de responsabilidad y de vocación de servicio público que fortalece un proyecto común".

Respecto al nuevo cargo, Abalde señaló que lo asume con "humildad" y "con respeto hacia quienes me han precedido y, sobre todo, con la voluntad firme de servir a la ciudadanía desde el compromiso democrático y desde los valores de la igualdad, justicia social y la solidaridad que inspiran a este Gobierno".

Entre los desafíos "inéditos" a los que se expone son "la emergencia climática, la revolución tecnológica y la transformación del trabajo". Así como, afirmó, "el reto de fortalecer el Estado de bienestar y de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres".

Respecto a este último punto, Abalde ha prometido trabajar "por una sociedad más libre, más justa y más cohesionada". Para el subdelegado la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres ocupa "un lugar central" en la que no hay cabida para la discriminación de la "mitad de su ciudadanía". Y, "aunque aún persisten brechas que debemos cerrar", para Abalde, la tarea más urgente es la lucha contra la violencia de género.

A estas palabras le siguió otro término que, en su opinión, "resulta especialmente próximo", el de la Educación: "Necesitamos más y mejor educación". Al tratarse la formación de "un gran ascensor social", así como una herramienta poderosa para "igualar oportunidades, formar ciudadanos críticos y libres y garantizar un futuro de progreso compartido".

Importancia del cambio climático

Entre las principales preocupaciones del subdelegado se encuentra la del cambio climático. Abalde asume un cargo precedido por una sucesión de fenómenos extremos que "evidencian con claridad el avance del cambio climático": la DANA, olas de calor, incendios forestales... Eventos que han costado pérdidas humanas y que espera que no se repitan. Por ello, asume entre sus obligacione la de actuar con "decisión, anticipación y unidad".

Además, sitúa como su segundo gran desafío, seguido del cambio climático, el de la transformación tecnológica. En unos tiempos marcados por la digitalización, inteligencia artificial y la robótica, reconoce que España "ha dado un paso histórico con la creación de la Aesia", con sede en A Coruña. Todo ello para hacer posible que se haga un uso adecuado de la Inteligencia Artificial.

Búsqueda del Estado de Bienestar

Con todo, no faltó hacer mención al Estado de Bienestar, recordando la necesidad de que "las pensiones crezcan al ritmo de la vida". Pero también la necesidad de garantizar que todas las personas "tengan acceso a los derechos básicos que les permitan vivir con dignidad", situando la vivienda como lo "primordial" para lograr llegar a ese punto.

Con ello, concluyó su discurso asumiendo esta responsabilidad "con firme propósito de trabajar cada día por los 93 concellos de esta provincia y por España". Abalde lo hará con humildad y con la ilusión y convicción de que "el servicio público es la forma más noble de compromiso con los demás".

Apoyo de la Delegación

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, trasladó a Julio Abalde la doble misión de consolidar una Subdelegación abierta a la ciudadanía y resolutiva y de sumergirse en el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de A Coruña.

Pedro Blanco reivindicó los siete años del Gobierno de Pedro Sánchez, "comprometidos, día a día, con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, con sus derechos y libertades, con el avance económico e industrial y también con las infraestructuras de la provincia de A Coruña".

Y subrayó la responsabilidad de culminar los proyectos e inversiones que desarrolla el Gobierno, "que convierten a esta provincia en ejemplo de la transformación que impulsa el Gobierno en Galicia y en España".