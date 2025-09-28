Detenido un hombre en A Coruña tras apuñalar a otra persona en un piso okupa de la ronda de Outeiro

Nuevo incidente en el piso okupa de la ronda de Outeiro. Más concretamente en el número 137, el bloque que los vecinos ya conocen como el "foco de los conflictos". Un hombre fue detenido este domingo a primera hora de la mañana tras apuñalar a la persona con la que residía en el inmueble okupado.

Según informan fuentes policiales, el suceso se produjo alrededor de las 8:00 horas, cuando el agresor asestó una puñalada en el brazo a su compañero de cuarto. A su llegada, la víctima fue trasladada al Chuac, mientras que la policía detuvo al atacante como presunto autor.

Se desconoce el estado de la persona agredida, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que no parecía grave.

El detenido, por su parte, se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar mañana a disposición judicial.

Vecinos de la zona señalan que no es nada nuevo que la policía acuda por algún altercado generado dentro o fuera del edificio okupado de la ronda de Outeiro. Aseguran además que las puertas del locutorio, ubicado en el portal contiguo, son un “foco de problemas continuos”.