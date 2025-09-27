Los jabalíes vuelven a causar estragos en A Coruña, esta vez en Monte Alto

Los jabalíes la han vuelto a liar en A Coruña. Después de dejarse ver en los últimos días por la zona de Monte Alto, cerca de la Torre, en la madrugada de este sábado cambiaron de escenario. En esta ocasión, se dedicaron a levantar el césped que rodea la biblioteca municipal del barrio, dejando el terreno lleno de surcos tras hozar en la zona ajardinada.

En días pasados ya se habían paseado por las calles Antonio Santiago y Vereda del Polvorín, aunque parece que esta vez sintieron especial atracción por el entorno de la biblioteca.

Por las imágenes que circulan, todo apunta a que se trata de los mismos ejemplares que hace apenas tres días fueron vistos por los alrededores de la Torre: una madre y sus dos crías que incluso llegaron a pasearse a plena luz del día por el club de golf.

Aunque las incursiones de los jabalíes en la ciudad son cada vez más frecuentes, no suele ser habitual que ocasionen daños. Sin embargo, en los últimos meses han dejado huella en varios puntos, como la rotonda del Pavo Real o el barrio de Os Rosales.