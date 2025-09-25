Una mujer trasladada al Chuac en A Coruña tras colisionar con otro vehículo en el barrio de Eirís

Una conductora trasladada al Chuac tras una colisión en el barrio de Eirís en A Coruña Google Maps

Una conductora de 43 años tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) este jueves por la mañana tras un choque contra otro vehículo en la Avenida de Monelos a su paso por la Canteira de Eirís.

Según fuentes de la Policía Local, el accidente se produjo sobre las 11:30 horas, a la altura del bloque 211, en el cruce que conecta la avenida con la calle Cabanas. Este tramo coincide con una bajada que permite acceder a la calle, donde hay un stop. Según indicaron las autoridades, los vehículos colisionaron de frente: uno circulaba por la avenida y el otro intentaba incorporarse desde el stop a la calle.

La conductora de uno de los coches fue trasladada por una ambulancia del 061 al Chuac, aunque por el momento se desconoce su estado.

Debido al accidente se cortó el tráfico en unos de los carriles, lo que provocó durante un tiempo retenciones en este tramo de la avenida a su paso por el barrio coruñés.