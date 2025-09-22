Continúan este lunes las labores de búsqueda del vecino de Sada (A Coruña) desaparecido el viernes

Este lunes las autoridades continuarán con las labores de búsqueda de Celso Pérez Regueiro, el vecino de Sada de 73 años desaparecido el pasado viernes.

Así, la Guardia Civil ha informado que desde las 9:00 se llevará a cabo un nuevo dispositivo de búsqueda desde la gasolinera de Tarabelo. Asimismo, adelantan se volverá a revisar las zonas de Carnoedo.

En él, participarán patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre. También, continuará el servicio cinologico con perro adiestrado y a lo largo de la mañana se incorporará el Servicio Aéreo, la Policía Local, Protección Civil, y voluntarios.