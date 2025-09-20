Juzgan a un hombre en A Coruña por utilizar a una menor para obtener material de abuso sexual infantil

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el viernes el juicio, a puerta cerrada, contra un hombre para el que piden siete años de prisión por captación/utilización de una menor de 16 años con fines de obtener material de abuso sexual infantil.

Según el Ministerio Fiscal los hechos sucedieron en el verano de 2022 a través de un teléfono móvil y el hombre también está acusado de un delito de exhibicionismo.

Además, pide para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella y de comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por un período de 15 años.

También su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 16 años.

El hombre también se enfrenta a siete años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y deberá indemnizar a la víctima, en las personas de sus representantes legales, en la suma de 3.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.