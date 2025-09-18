El "megajueves" de A Coruña: todo lo mucho que sucede hoy en la ciudad (y Oleiros)

Si en verano de 2024 hubo un sábado de julio donde coincidieron varios conciertos y festivales en A Coruña, este jueves sucede algo parecido, pero con eventos sociales. Este 18 de septiembre la ciudad tiene un montón de citas relevantes en el calendario cultural, social y de ocio, y eso que mañana viernes 19 hay que trabajar igual.

Desde Sabina a la principal fiesta benéfica de la ciudad, esto es todo lo que va a pasar en este "megajueves" de septiembre.

Presentación del capítulo gallego de Women in a Legal World

A las 18:00 horas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogerá la presentación del capítulo gallego de Women in a Legal World, una organización de abogadas, procuradoras, juezas y mujeres dedicadas al mundo del derecho, que abre su delegación en Galicia desde esta semana. La iniciativa está liderada por la abogada coruñesa Carolina Chas y la presentación contará con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también abogada de profesión.

Festival Unifes

Desde las 18:00 horas se celebrará en el Puerto de A Coruña una nueva fiesta, esta vez universitaria. El festival Unifes será "el copeo universitario del año", comenzando el curso con diversión y media docena de DJ animando la tarde y la noche.

IX Premios ás Boas Prácticas de la ONCE

A las 18:30, en la sede de la ONCE del Cantón Grande, la organización entregará sus IX Premios ás Boas Prácticas, reuniendo a buena parte del tejido social de A Coruña y destacando algunas organizaciones y profesionales.

Acto Benéfico Cuarentuna

A las 19:00 horas en el Centro Ágora, la Tuna de Veteranos de A Coruña, en colaboración con el Club de Leones La Coruña Teresa Herrera, organiza un concierto a beneficio de la delegación de A Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer.

A Word con Reclam

La agencia de publicidad Reclam organiza una nueva edición de A Word, una serie de charlas didácticas entre profesionales de la comunicación. Bajo el título 'Por amor al arte', la agencia acogerá al director del Flúor Marketing Congress y presidente del Clúster de la Comunicación de Galicia, Alberto Garnil; la vicepresidenta de Markea y cofundadora de Voces Ocultas, Lucía González; el codirector de la Galicia Design Week, Álex Rico; el director del Festival Creativa, Raúl Bermúdez y el creador de contenido y curador de arte, Pedro Muñoz. A cargo de moderar el encuentro estará la directora creativa de Reclam y creadora de A Word, Lis M. Torrón

Presentación del libro "Carpe Diem" de Emilio del Río

El escritor, divulgador y político Emilio del Río presenta a las 20:00 horas de la tarde, en la Fundación Paideia de la plaza de María Pita, su libro "Carpe Diem", en el que recicla las enseñanzas de clásicos filósofos grecolatinos y las convierte en un libro de autoayuda. La presentación no será nada convencional y el escritor advierte que los que vengan lo hagan con ganas de bailar.

Gala Trezeluzes

En la Finca Montesqueiro de Oleiros tendrá lugar la sexta edición de TrezeLuzes, un evento benéfico que cada año se supera, y que en este 2025 dedicará su recaudación a seis fundaciones diferentes, entre ellas cinco gallegas: Fundación Meniños, Acougo, Fundación Amador de Castro, Fundación María José Jove y Proxecto Home.

Encuentro de Apecco

En el Árbore da Veira de A Coruña se celebra a las 20:00 el V Encontro Anual Appeco Construíndo Unidos, que reune a los empresarios de la construcción de la provincia de A Coruña.

Comienzo del Eco Rallye

A última hora de la tarde comenzarán a salir desde María Pita los coches de la nueva edición del Eco Rallye, con numerosos participantes de toda Galicia. A lo largo de la tarde se podrán ver los coches aparcados en María Pita, en lo que ya es un clásico de todas las competiciones que pasan por la ciudad.

Joaquín Sabina

El cantante visita una vez más la ciudad de A Coruña en la que dice que será su última gira, llamada "Hola y adiós", como aquel verso de 19 días y 500 noches. Sabina actuará en el Coliseum hoy 18 y también el sábado 20 de septiembre, diciendo adiós definitivamente a una ciudad donde ha actuado decenas de veces, y donde cuenta la leyenda que alguna de sus canciones sucedió.

Además, no hay que olvidar que en un bar de la ciudad hay conciertos de jazz todos los jueves, en dos turnos. El quinteto del portugués Andre Fernandes toca en el Jazz Filloa a las 21:30 y a las 23:00.