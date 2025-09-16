Un incendio en un centro de estética de A Coruña obliga a cortar la calle Sol

Humo saliendo de un bajo de la calle Sol de A Coruña este martes. Quincemil

Este martes, hacia las 14:50 horas, el centro de estética Carmen Paz situado en la calle Sol de A Coruña ha sufrido un pequeño incendio, provocando una humareda en la céntrica calle, que llegaba hasta la altura de los segundos pisos de las viviendas colindantes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos y de la Policía Local, que ha procedido a cortar temporalmente la calle. El tráfico fue restituido a las 15:50 horas, dejando pasar a autobuses y otros vehículos.

El suceso se produjo por una máquina del local que comenzó a echar humo. por lo que los efectivos desplazados procedieron a ventilar el bajo comercial a su llegada.

Los daños materiales alcanzan al mostrador, ordenadores y algunos productos, dejando el humo también sus consecuencias en el resto del local.